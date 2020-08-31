Еще шесть монет: В Житомирской области нашли новые фрагменты клада периода Киевской Руси

О первой части "Городницкого клада" стало известно на прошлой неделе

В Житомирской области возле пгт Городница, где ранее обнаружили монеты времен Киевской Руси, нашли еще шесть сребреников. Об этом сообщает в Facebook Союз археологов Украины.

Как отмечается, на локацию, где на прошлой неделе обнаружили клад, прибыли руководитель Житомирской археологической экспедиции ИА НАНУ Андрей Петраускас и председатель местного отделения САУ. Известно, что экспедиция обследовала место находки клада сребреников, которые были обнаружены селянином вблизи пгт Городница Новоград-Волынского района.

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"На месте обследования исследован объект — яма, в которой был обнаружен клад. В заполнении ямы и в отвалах было обнаружено 6 целых и фрагментированных сребреников", - рассказал Петраускас и добавил, что теперь "Городницкий клад" сребреников князя Владимира Святого и Святополка Окаянного насчитывает 38 монет.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в поселке Городница Житомирской области нашли клад национального значения - 32 серебряные монеты периода Киевской Руси.