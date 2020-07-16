Еще одна авиакомпания возобновила рейсы в Польшу

Самолет польской авиакомпании LOT

На данный момент поездки в Польшу разрешены только для иностранцев и дипломатов

Авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению "Варшава-Львов-Варшава". Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - написал Криклий.

Министр также напомнил, что сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, которые направляются на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

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Напомним, с 3 июля лица, прибывающие в Польшу из Украины самолетом, больше не освобождены от обязательного 14-дневного карантина.