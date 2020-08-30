Еще один "слуга народа" заболел COVID-19: Нардепа госпитализировали

Народный депутат Степан Чернявский Фото из открытых источников

У депутата диагностировали правостороннюю пневмонию

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусной болезню COVID-19. Политика госпитализировали с правосторонней пневмонией. Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook-странице.

Как стало известно, Степан Чернявский вторую неделю находится в одной из больниц Одесской области.

"Друзья, COVID-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет... Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", - сообщил народный избранник.

По словам Чернявского, первые симптомы, которые у него появились, напоминали обычное ОРВИ. В частности, мужчина ощущал сладость и ломоту в теле. Температура держалась в районе 37 градусов. После появления признаков болезни политик сделал тест на COVID-19, который подтвердил инфицирование коронавирусом. После компьютерной томографии выяснилось, что у нардепа развилась правосторонняя пневмония.

"То есть, как понимаете, за два дня болезнь опускается в легкие. Поэтому нельзя терять ни минуты и при первых симптомах следует обращаться к врачу и делать тесты. Потому что при оперативном диагностировании эту болезнь легко лечить. 10 дней колят антибиотики, и вы выздоравливаете", – добавил парламентарий и призвал пользователей сети соблюдать правила карантина во избежание заражения.

Напомним, ранее коронавирусную болезнь подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам ее пресс-секретаря Марины Сороки, политик находится в тяжелом состоянии.