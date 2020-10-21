ЕС заключил третье соглашение о закупке вакцины против коронавируса

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

По ее словам, соглашение предусматривает закупку 400 млн доз вакцины

Европейская комиссия заключила третье соглашение с американским разработчиком Johnson & Johnson о закупке потенциальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"В то время, как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson", - написала Ляєн.

По ее словам, соглашение предусматривает закупку 400 млн доз будущей потенциальной вакцины.

К слову, недавно главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.

Напомним, накануне президенту Владимиру Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Сообщается, что образец создан на основании уникального подхода.

По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.