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ЕС сократит перечень стран "зеленой зоны" до 13, - СМИ

Фото с открытых источников

Из списка исключат Сербию и Черногорию

Европейский Союз планирует сократить список стран "зеленой зоны" до 13. В частности, из списка планируют убрать Сербию и Черногорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, соответствующее решение было предложено Германией и поддержано Францией, Испанией и Нидерландами.

Как отмечается, исключение Сербии и Черногории связано со вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.

Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого. Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.

В то же время, включение в список США даже не обсуждался.

Всего в перечень стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию Евросоюза, будут входить:

  • Алжир
  • Австралия
  • Грузия
  • Канада
  • Китай
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Южная Корея
  • Руанда
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Япония

При этом ЕС откроет границы для Китая лишь тогда, когда китайское правительство позволит поездки в европейские страны.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны", куда вошли более полусотни государств. Так, в "красную зону" попали страны, где количество активных случаев заражения превышает 40 человек на 100 тысяч населения. 

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