ЕС сократит перечень стран "зеленой зоны" до 13, - СМИ
Из списка исключат Сербию и Черногорию
Европейский Союз планирует сократить список стран "зеленой зоны" до 13. В частности, из списка планируют убрать Сербию и Черногорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, соответствующее решение было предложено Германией и поддержано Францией, Испанией и Нидерландами.
Как отмечается, исключение Сербии и Черногории связано со вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.
Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого. Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.
В то же время, включение в список США даже не обсуждался.
Всего в перечень стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию Евросоюза, будут входить:
- Алжир
- Австралия
- Грузия
- Канада
- Китай
- Марокко
- Новая Зеландия
- Южная Корея
- Руанда
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Япония
При этом ЕС откроет границы для Китая лишь тогда, когда китайское правительство позволит поездки в европейские страны.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны", куда вошли более полусотни государств. Так, в "красную зону" попали страны, где количество активных случаев заражения превышает 40 человек на 100 тысяч населения.