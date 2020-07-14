ЕС сократит перечень стран "зеленой зоны" до 13, - СМИ

Фото с открытых источников

Из списка исключат Сербию и Черногорию

Европейский Союз планирует сократить список стран "зеленой зоны" до 13. В частности, из списка планируют убрать Сербию и Черногорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, соответствующее решение было предложено Германией и поддержано Францией, Испанией и Нидерландами.

Как отмечается, исключение Сербии и Черногории связано со вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.

Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого. Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.

В то же время, включение в список США даже не обсуждался.

Всего в перечень стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию Евросоюза, будут входить:

Алжир

Австралия

Грузия

Канада

Китай

Марокко

Новая Зеландия

Южная Корея

Руанда

Таиланд

Тунис

Уругвай

Япония

При этом ЕС откроет границы для Китая лишь тогда, когда китайское правительство позволит поездки в европейские страны.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны", куда вошли более полусотни государств. Так, в "красную зону" попали страны, где количество активных случаев заражения превышает 40 человек на 100 тысяч населения.