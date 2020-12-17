ЕС рассмотрит одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

Если вакцину Moderna не удастся одобрить сразу 6 января, то повторно вопрос будет рассматриваться 12 января

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna в начале января следующего года. Об этом говорится на официальном сайте EMA.

Согласно сообщению, вопрос одобрения вакцины Moderna агентство рассмотрит на заседании 6 января 2021 года.

Как отмечается, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna. Кроме того, компания предоставила дополнительную информацию про свою вакцину от коронавируса.

"Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС", - рассказали в EMA.

Если вакцину Moderna не удастся одобрить на внеочередном заседании 6 января, то агентство снова рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, которое состоится 12 января.

Новости по теме: ЕС начнет вакцинацию от коронавируса 27 декабря

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, это позволит сделать бесплатные прививки 4 миллионам украинцев из групп риска.