ЕС продлил запрет на въезд для украинцев еще на две недели

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Причиной этого стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране

В четверг, 16 июля, Европейский союз опубликовал обновленный список стран, граждане которых могут въезжать на его территорию. Украины сейчас там нет. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Так, с 16 июля, государства-члены ЕС должны начать отменять ограничения на внешних границах для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Такие же ограничения могут быть отменены с Китаем при условии аналогичных действий со стороны китайского правительства.

Отметим, в Европейском союзе будут пересматривать этот список каждые две недели.

К слову, решение об открытии границ принимают на основе анализа эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас относительно безопасными считаются государства, где количество новых случаев коронавируса за последние две недели на 100 тысяч жители равна среднему или ниже показателе по ЕС.

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В то же время в Совете ЕС подчеркнули, что соответствующее решение не является юридически обязывающим. В связи с этим каждая страна-член сама может определять, для каких стран разрешать въезд.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел заявили, что у Украины нет шансов на получение разрешения о свободном въезде в страны ЕС. По словам министра Дмитрия Кулебы, ситуация с коронавирусом в Украине "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".