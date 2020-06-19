ЕС передал Украине четыре внедорожника для разминирования участков на Донбассе

Украина получила четыре внедорожника от ЕС ГСЧС

Внедорожники Mitsubishi L200 были приобретены за средства Евросоюза

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины получила от Европейского Союза четыре внедорожника, которые будут использоваться во время гуманитарного разминирования участков на территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, накануне, 18 июня, ЕС в рамках реализации проекта "Гуманитарная противоминная деятельность на востоке Украины" передала четыре автомобиля Mitsubishi L200. Отмечается, что внедорожники были приобретены за средства Евросоюза для нужд ГСЧС.

В частности, полученные средства будут использоваться в ходе проведения гуманитарного разминирования участков местности на территории Донецкой области. Кроме этого, внедорожники пригодятся для оперативного реагирования на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов.

Украина получила четыре внедорожника от ЕС ГСЧС

"Представителями ГСЧС Украины высказаны слова благодарности Представительству "The HALO Trust" в Украине, а также надежду относительно дальнейшего сотрудничества по реализации задач и мероприятий в сфере противоминной деятельности и гуманитарного разминирования", – отметили в пресс-центре ГСЧС.

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Напомним, накануне международный Комитет Красного Креста передал жителям временно оккупированных территорий более 45 тонн помощи. В частности, речь идет о продуктовых наборах и строительных материалах.