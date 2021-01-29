ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID-19 до апреля: Для Украины сделано исключение

Фото из открытых источников

Исключением для экспорта будут те вакцины, которые предназначены для гуманитарной помощи странам, в том числе Украине, в рамках механизма COVAX

Европейская комиссия утвердила ограничения на вывоз с территории Европейского Союза вакцины от коронавируса. Соответствующие меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как отмечается, этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Ограничение рассчитано до конца марта.

В то же время, исключением для экспорта будут те вакцины, которые предназначены для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для передачи вакцины которым не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

"Эта мера была введена с целью обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса, в рамках COVAX, начнут приходить уже в феврале 2021 года.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что в составе транша от COVAX будет вакцина против коронавируса Pfizer.