ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля, – СМИ

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Украина не соответствует критериям, которые позволяют открыть границы

С 1 июля Европейский Союз откроет внешние границы для граждан 18 государств, однако Украины в этом списке нет. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, накануне, 26 июня, дипломаты ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения того, граждане из каких стран смогут попасть на территорию Евросоюза после открытия границ.

Один из основных критериев – уровень коронавирусной инфекции должен равняться или быть ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 тысяч жителей. Заметим, Украина пока этому критерию не соответствует.

Кроме этого, будут учитываться тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев и действия страны в отношении борьбы с COVID-19.

По данным New York Times, в список стран, которым откроют границы вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорра, Сан-Марино, Монако и Ватикан.

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К слову, внести в список могут Китай, если он откроет свои границы на взаимной основе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, Бразилии и ряда других стран из-за пандемии коронавируса, что продолжается.