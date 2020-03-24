ЕС на месяц ограничит въезд граждан третьих стран

В ЕС уверяют, что этот шаг не является эгоистичным

Европейский Союз решил ввести ограничения в отношении всех несущественных поездок в стран-членов блока, чтобы сдерживать распространение коронавирус. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов", - сказал он.

отмечается, что эти ограничения введены для уменьшения контактов и запрета на в’въезд на европейскую территорию для граждан стран, не входящих в Европейский союз, если для этого нет насущной необходимости.

The EU has decided to temporarily limit all non-essential travel to the EU to contain the spreading of #coronavirus. “This is a measure that protects everyone. We must prevent the virus from spreading further” @JosepBorrellF pic.twitter.com/3hzvQ3fVmP — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) March 24, 2020

По словам Борреля, это решение не является эгоистичным или протекционистским.

"Это мероприятие, которое защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса", - добавил Борель.

Ранее сообщалось, что со среды, 25 марта, в столице будет ограничено количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в аптеках и продуктовых магазинах.