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ЕС на месяц ограничит въезд граждан третьих стран

pixabay.com

В ЕС уверяют, что этот шаг не является эгоистичным

Европейский Союз решил ввести ограничения в отношении всех несущественных поездок в стран-членов блока, чтобы сдерживать распространение коронавирус. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов", - сказал он.

отмечается, что эти ограничения введены для уменьшения контактов и запрета на в’въезд на европейскую территорию для граждан стран, не входящих в Европейский союз, если для этого нет насущной необходимости.

 

По словам Борреля, это решение не является эгоистичным или протекционистским.

"Это мероприятие, которое защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса", - добавил Борель.

Ранее сообщалось, что со среды, 25 марта, в столице будет ограничено количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в аптеках и продуктовых магазинах.

 

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