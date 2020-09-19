Ермак: Зеленский закончит конфликт на Донбассе в течение своей каденции

Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Глава ОП отметил, что несмотря на сложность переговоров, уже есть определенный прогресс

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что конфликт на Донбассе будет завершено до конца каденции Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает РБК-Украина.

Так, Ермак отметил, что сейчас Украина находится в двух форматах по урегулированию конфликта на Донбассе – минский и нормандский.

"Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский - он делает. У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну", - отметил Андрей Ермак.

В то же время он добавил, что сейчас переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе являются тяжелыми. Однако, уже есть определенный прогресс.

"Но есть очень важная украинская победа: мы находимся седьмую неделю в режиме тишины", - пояснил руководитель Офиса.

Напомним, недавно вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса не будет происходить сразу после возвращения, а продлится "минимум одно поколение".