Ермак назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак Офис президента

Глава ОП подтвердил, что постановление ВРУ о местных выборах тормозит переговорный процесс по Донбассу

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает пресс-служба Офис президента.

Также Андрей Ермак прокомментировал вопрос ведущего о том, собирается ли Верховная Рада вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине, которое якобы тормозит дальнейшее продвижение в переговорах. В частности, руководитель Офиса отметил, что только парламент имеет полномочия принимать те или иные законы и постановления.

"Ни политики в Украине, ни тем более политики извне не могут что–то обещать, говорить, что что-то будет принято", - пояснил он.

Кроме этого, Ермак подтвердил, что принятое Радой постановление о местных выборах вызывает сложности в переговорном процессе.

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"Но когда мы встречались в Берлине, я проинформировал представителей "Нормандской четверки" о том, что действительно сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление относительно изменений в постановления о проведении местных выборов. Она внесена депутатом Качурой, и когда это определит Верховная Рада, она попадет в зал, и там будет решаться ее судьба", – заявил руководитель ОП.

В то же время Ермак подчеркнул, что решение должно быть принято в соответствии с интересами Украины, нормами международного права и обязательствами, которые есть.

Напомним, недавно Ермак заявлял, что конфликт на Донбассе будет завершен до конца каденции Владимира Зеленского, и сейчас Украина уже имеет определенный прогресс в этом вопросе.