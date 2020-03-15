Эпидемия коронавируса: В Минздраве предлагают временно закрыть кафе и рестораны
Глава министерства считает, что нужно действовать на опережение - четко и решительно
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По мнению министра, закрытие заведений общественного питания является действенным способом в борьбе с коронавирусом.
"Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - отметил Емец.
Известно, что сейчас Минздрав разрабатывает законопроект о противодействии коронавирусу.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородных поездок для избежания распространения коронавируса.
Также сообщалось, что украинский дипломат, который работает в одной из стран мира, заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за рубежом.
Известно, что Минфин переводит часть сотрудников на дистанционный режим работы.