Эпидемия коронавируса пойдет на спад, когда переболеет треть населения, – Протас

Остановить распространение возбудителя может коллективный иммунитет

Для того, чтобы остановить распространение любого возбудителя, в том числе и вирусного, нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы переболело от 30% до 70% населения.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Святослав Протас объяснил, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции пойдет на спад.

"Здесь вопрос не в том, сколько выздоровеет, а вопрос в том, сколько переболеет. Потому что для того, чтобы остановилось распространение любого возбудителя, особенно, вирусного, нужно, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет, то есть, соответствующая иммунная прослойка популяции людей. Для этого нужно, чтобы переболело от 30 до 70 процентов населения. То есть можно считать, что, когда заболеет 30% населения, то уже тогда ситуация пойдет на спад", – отметил Святослав Протас.

Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, в то же время, 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Напомним, Вооруженные силы Украины запросили международную помощь в преодолении глобальной пандемии коронавируса COVID-19.