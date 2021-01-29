Эпидемия COVID-19: Врач назвала основные цели вакцинации

В Украине прививки от COVID-19 необходимо начинать с наиболее уязвимых категорий людей

Существует три цели вакцинации: первая – это защита наиболее уязвимых людей от тяжелого течения заболевания, вторая – создание коллективного иммунитета и третья – сочетание этих двух курсов, что больше всего подходит для вакцинации от COVID-19.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Екатерина Амосова отметила, что коммуникация власти с обществом о необходимости вакцинации от COVID-19 сегодня провальная. По словам врача, со временем это может "вылезти Украине боком", ведь именно вакцинация в свое время смогла уничтожить такие фатальные заболевания, как полиомиелит, оспа и другие тяжелые инфекционные заболевания. Кроме этого, вакцинация смогла значительно снизить заболеваемость гриппом.

Вместе с тем профессор рассказала, что существует три цели вакцинации. По словам Амосовой, для вакцинации от COVID-19 лучше всего подходит сочетание двух первых курсов.

"Первая - это индеральная защита наиболее уязвимых людей от если не заболевания, то тяжелого течения заболевания, которое потенциально является фатальным. Вторая - создание коллективного иммунитета. Например, против кори, когда вакцинация подавляющего большинства общества позволяет защитить уязвимых, которые по тем или иным причинам не могут вакцинироваться. И третий путь - сочетание этих двух курсов. И, по моему мнению, вакцинацию против COVID-19 целесообразно проводить именно в форме третьего варианта. Так же в мире проводится вакцинация против гриппа", – сказала доктор медицинских наук.

Также Екатерина Амосова добавила, что в условиях дефицита вакцины от COVID-19 в Украине прививки необходимо начинать с наиболее уязвимых категорий людей.

"Мировая программа порядка вакцинации предусматривает начало массовой вакцинации с наиболее уязвимых людей, которые имеют наиболее высокий риск заболеть тяжелой формой коронавируса и умереть от него. Это люди старшего возраста с хроническими заболеваниями и часть медиков, начиная с более старшего возраста. Ни одна стратегия в мире не предусматривает вакцинацию полицейских и военных, ведь это молодые люди, которые переносят это заболевание легко. Поэтому в условиях дефицита вакцины, которая будет доступна для украинцев, надо начинать с защиты таких категорий людей", – прокомментировала профессор.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в стране начнется со следующего месяца, с февраля 2021 года.