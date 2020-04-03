"Эпидемия – это математика": Филатов заявил, что могилы в Днепре копают не для пиара и не для запугивания

"Мы готовимся"

Могилы в Днепре копают не для пиара и не для того, чтобы кого-то запугать. Так в городе решили подготовиться к худшему сценарию развития событий с эпидемией коронавируса.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

Ведущий поинтересовался, почему в городе выкопали 600 могил и чем руководствовались, когда определяли именно такое количество.

"Эпидемия - это математика, эпидемия - это логистика... Мы их (могилы. - Ред.) копали не для пиара, не для того, чтобы кого-то испугать. У меня в жизни был период во время активных боевых действий, когда нужно было хоронить десятки людей. Мы просто готовимся. Мы не просто копаем могилы. Мы еще для полевих госпиталей закупаем кровати, закупаем матрасы, ищем постельное белье, ищем ИВЛ. К сожалению, эпидемия - это математика, эпидемия - это логистика. Мы готовимся. И я согласен..., что, в принципе, нужно кремировать, но только у нас в стране нет крематориев. Если, вдруг, не дай Бог, случится так, как это в Ломбардии, мне придется возить покойников в Харьков. А есть вопрос - может ли Харьков справиться с ними? Поэтому я не хотел бы сейчас нагонять ужас на наших людей, мы просто готовимся", – заявил Борис Филатов.

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