Эпидемиолог предостерегла – после завершения локдауна в Украине может произойти вспышка COVID-19

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Хотя локдаун, который сейчас продолжается в Украине, нельзя назвать жестким карантином, говорит Людмила Мухарская

После завершения жесткого карантина в Украине может произойти вспышка коронавируса.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Эпидемиолог говорит, что локдаун, который длится в Украине с 8 по 24 января, нельзя назвать жестким карантином, поскольку отнюдь не все структуры соблюдают карантинные ограничения.

"Но надо понимать в любом случае, когда ограничительные меры – я не называю это "локдауном", это ограничительные меры, – когда они закончатся, и люди начнут полноценно общаться, то, конечно, заболеваемость может возрасти, потому что общение людей будет больше", – сказала медик.

Как сообщали ранее, в Верховной Раде рассказали, какой карантин введут после 24 января.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что адаптивный карантин в Украине планируют продлить с конца февраля до конца марта 2021 года.