Эпидемиолог назвал, когда в Украине будет пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан Украинское радио

В декабре уровень вирусных заболеваний снижается, говорит Олег Рубан

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция COVID-19, придется на февраль.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Эпидемиолог отметил, что в Киеве можно и не вводить тотальный карантин, однако следует ввести строгие ограничительные меры, а в отдельных регионах локдаун нужно было вводить неделю-две назад. А сегодня наблюдается естественное снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, к которым относится и коронавирусная инфекция COVID-19, отметил Олег Рубан.

"В декабре всегда снижается уровень заболеваемости, стабилизируется, и на последнюю неделю года снижается уровень гриппа и острых респираторных вирусных инфекций с минимальными показателями в первую-вторую неделю следующего года. Это естественное явление, которое фиксируется 20-30 лет с гриппом и ОРВИ. Коронавирус принадлежит к ним, и, естественно, будем наблюдать такие показатели. Рост заболеваемости будет в феврале, и необходимо вводить какие-то ограничительные меры именно в конце января – в феврале", – сказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Олег Рубан добавил, что в Украине не действует система мониторинга за социальными контактами больных коронавирусом, что помогло бы снизить уровень инфицирования, поскольку ликвидирована СЭС, которая ранее, до 2012 года, осуществляла такую работу.

Напомним, по состоянию на утро 7 декабря в Украине лабораторно подтверждено 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 7 декабря 2020 года. В частности, заболело 390 детей и 284 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 145, а выздоровевших – 5123 человека.

Добавим, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что коронавирусная болезнь COVID-19 вызвана вирусом и не требует лечения антибиотиками, однако некоторые врачи все же их назначают. Он убежден, что 70% случаев назначения антибиотиков – неправильные. В частности, Комаровский сообщил, что делать в случае их назначения.