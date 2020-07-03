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Елена Зеленская вылечилась от коронавируса

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Первую леди выписали из больницы, однако она продолжит лечение дома

Первая леди Украины Елена Зеленская поборола коронавирус. Об этом сообщили в Tелеграм-канале Офиса президента.

Отмечается, что жена главы государства чувствует себя хорошо, однако нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 июня супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус. А впоследствии ее госпитализировали в одну из столичных больниц с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.

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