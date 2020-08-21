Елена Зеленская рассказала, как переболела COVID-19 вместе с сыном

По словам первой леди, у нее было три самых неприятных дня болезни

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Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о собственном опыте переноса коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на странице жены президента в Instagram.

По словам Зеленской, она не имела никаких симптомов болезни, когда получила положительный тест на COVID-19, а это известие стало для нее неожиданностью. "Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест еженедельно", – написала Зеленская.

Что касается самочувствия, то первая леди рассказала, что имела три самых неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо. В частности, у нее были сильные головные боли и бесконечный кашель. "Было ли мне страшно, когда я узнала, что заболела? За себя – нет, больше беспокоилась за близких", - рассказала супруга президента.

В то же время, семилетний сын Зеленских, по словам первой леди, перенес болезнь гораздо легче. "Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры", – отметила Зеленская.

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Напомним, сегодня, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл переболел коронавирусом и лечился вместе с первой леди Еленой Зеленской. По словам гаранта, дети переносят эту инфекцию более или менее нормально.