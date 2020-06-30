Елена Зеленская продолжает находиться в изоляции, однако идет на поправку, - ОПУ

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Жена президента продолжает антибактериальную терапию

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от коронавируса и двусторонней пневмонии, однако уже чувствует себя лучше. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двунаправленной полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - отметили в ОПУ.

Напомним, 12 июня супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус. А впоследствии ее госпитализировали в одну из столичных больниц с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.