Вскоре на украинском заговорят в Версале, Колизее и Яд Вашем: Зеленская анонсировала новых аудиогидов

Елена Зеленская Офис президента

Первая леди приняла участие в Международном форуме культурной дипломатии

Первая леди Елена Зеленская анонсировала создание аудиогидов на украинском в трех всемирно известных музеях: Колизее (Италия), Версале (Франция) и Яд Вашем (Израиль). Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

Согласно сообщению, аудиозаписи для Колизея уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем и Яд Вашем на днях подписаны соответствующие меморандумы.

Как отмечается, за последние пол года было запущено уже семь аудиогидов на украинском: в австрийской художественной галерее Альбертина и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музеи под открытым небом Эфес и Национальном парке Гьореме (Каппадокия), в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее.

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Кроме этого, еще три аудиогиды для музеев Черногории, Италии и Литвы находятся на этапе перевода и звукозаписи. Также во время визита супругов Зеленских в Великобритании в октябре 2020 года был подписан меморандум по внедрению русскоязычного аудиогида в лондонском Тауэре.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о состоянии своего мужа Владимира Зеленского, заболевшего коронавирусом.