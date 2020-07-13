Электронная трудовая книжка: Решмедилова назвала преграду для реализации инициативы

Эксперт говорит, что большинство рынка труда в Украине находится в "серой" и "черной" зонах

В Украине большинство рынка труда находится в "тени", а потому есть вопрос, как реализовать инициативу по электронной трудовой книжке.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог Александра Решмедилова.

Политолог прокомментировала инициативу о введении электронных трудовых книжек, подчеркнув, что основной вопрос касается того, как ее реализовать и как обеспечить выполнение соответствующего закона.

"Рынок труда у нас достаточно "серый"... Поэтому если нам удастся его более-менее реализовать, я думаю, это пойдет на пользу. Надо приучать людей к тому, что все должно быть "вчистую", – подчеркнула политолог.

Ведущие поинтересовались, удастся ли украинцам сохранить должный уровень зарплат, если рынок труда выйдет из "тени".

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"Мне кажется, что лучший пример – это непосредственно власть имущие. Когда они начнут платить налоги, показывать свои состояния, когда они не будут уклоняться от разного рода выплат и непосредственно с государством будут в честных отношениях, я думаю, что граждане за ними последуют. Основная "серая" и "черная" зона в основном связана как раз именно с уклонением высочайшего уровня чиновников, а уже потом – копированием другими гражданами, потому что, условно, если им можно, то почему нам нельзя", – заявила Александра Решмедилова.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял законопроект об автоматическом назначении пенсии по возрасту и введении учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Напомним, в январе 2020 года аналогичный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" вносил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.