Электронная трудовая книжка: Решмедилова назвала преграду для реализации инициативы
Эксперт говорит, что большинство рынка труда в Украине находится в "серой" и "черной" зонах
В Украине большинство рынка труда находится в "тени", а потому есть вопрос, как реализовать инициативу по электронной трудовой книжке.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог Александра Решмедилова.
Политолог прокомментировала инициативу о введении электронных трудовых книжек, подчеркнув, что основной вопрос касается того, как ее реализовать и как обеспечить выполнение соответствующего закона.
"Рынок труда у нас достаточно "серый"... Поэтому если нам удастся его более-менее реализовать, я думаю, это пойдет на пользу. Надо приучать людей к тому, что все должно быть "вчистую", – подчеркнула политолог.
Ведущие поинтересовались, удастся ли украинцам сохранить должный уровень зарплат, если рынок труда выйдет из "тени".
"Мне кажется, что лучший пример – это непосредственно власть имущие. Когда они начнут платить налоги, показывать свои состояния, когда они не будут уклоняться от разного рода выплат и непосредственно с государством будут в честных отношениях, я думаю, что граждане за ними последуют. Основная "серая" и "черная" зона в основном связана как раз именно с уклонением высочайшего уровня чиновников, а уже потом – копированием другими гражданами, потому что, условно, если им можно, то почему нам нельзя", – заявила Александра Решмедилова.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял законопроект об автоматическом назначении пенсии по возрасту и введении учета трудовой деятельности работника в электронной форме.
Напомним, в январе 2020 года аналогичный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" вносил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.