Электроэнергия в ЕС и Украине: Как отличаются цены для населения

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В ЕС налоги и сборы составили 40% счетов за электроэнергию

В странах Европейского Союза цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2020 года составляли 21,3 евро за 100 кВт⋅ч, что почти в пять раз больше, чем в Украине. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом.

По информации европейского ведомства, средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Болгарии (10,0 евро за 100 кВт⋅ч), Венгрии (10,3 евро) и Эстонии (12,4 евро). Однако больше всего за электроэнергию платят в Германии (30,4 евро), Дании (28,3 евро) и Бельгии (27,9 евро).

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Следует заметить, что цены несколько снизились по сравнению с первой половиной 2019 года (21,6 евро за 100 кВт⋅ч). Однако в первой половине 2020 года налоги и сборы составили 40% счетов за электроэнергию, взысканных с домохозяйств в Евросоюзе.

Как отмечается, в Украине средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 125 грн (с НДС) 100 кВт⋅ч, по официальному курсу НБУ - это 4,37 евро за 100 кВт⋅ч.

Таким образом, цены на электроэнергию в среднем в странах ЕС были в 4,9 раза выше, чем для населения в Украине.

Напомним, ранее в Минэнерго заверили, что веерных отключений электроэнергии зимой в Украине не будет благодаря значительным запасам ресурсов.