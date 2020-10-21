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Экс-спикер Рады Владимир Литвин заболел коронавирусом

Владимир Литвин Фото из открытых источников

Детали относительно его состояния пока не известны

У 64-летнего Владимира Литвина, который дважды был председателем Верховной Рады Украины, диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. О своей болезни политик сообщил в Facebook.

"Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на "ковид". Берегите себя, своих родных и близких. Всем - здоровья и никаких коронавирусов", - написал Литвин.

Как известно, Литвин был избран в Верховную Раду четыре раза, а также дважды занимал пост спикера парламента - с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 год.

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Напомним, недавно положительный результат теста на коронавирус также получил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Николай Тищенко

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