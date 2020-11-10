Эксперты рассказали о последствиях повышения цен на электроэнергию для промышленности

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В результате повышения тарифа на передачу "Укрэнерго" почти на треть цена на электроэнергию для промышленных потребителей вырастет на 3-5%. За счет кумулятивного эффекта можно говорить о росте цены на 8-10% в 2020 году. Об этом в своем материале "Вернуть долги за счет народа. Почему вновь дорожает электроэнергия" на сайте 112.ua пишет журналист Елена Голубева.

Население пока еще защищено механизмом PSO, поэтому такое подорожание скорее отразится не на платежках за коммуналку, а косвенно – на ценах на товары и услуги. Фактор повышения окажет влияние на конкурентоспособность производителей, особенно тех, кто зависит от потребления электроэнергии: металлургов, шахтеров, строительной и стекольной отраслей. Через некоторое время необходимость в повышении цен на свою продукцию ощутят и производители продуктов питания, изделий легкой промышленности, говорят эксперты.

"Фактор повышения окажет влияние на конкурентоспособность производителей, особенно тех, кто очень зависит от потребления электроэнергии: металлурги, шахтеры, строительная, стекольная отрасли, отчасти транспорт. Повышение цен может привести к еще большему замедлению роста отрасли стройматериалов, которая до пандемии активно развивалась. Из-за роста себестоимости импортные аналоги стройматериалов могут оказаться дешевле отечественных. Производство цемента, строительных смесей весьма энергоёмки. С учетом роста цен на транспорт, других важных составляющих, через некоторое время необходимость в повышении цен на свою продукцию ощутят и производители продуктов питания, изделий легкой промышленности", - рассказал 112.ua директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Можно ожидать последствий для "Укрзализныци", которая окажется перед выбором – наращивать убытки или повышать цены на грузовые и пассажирские перевозки. В значительной мере прочувствуют повышение цен на электроэнергию украинские "подземки" - метро, также предприятия, предоставляющие услуги перевозки электротранспортом (троллейбусы, трамваи). Они также крупные потребители электроэнергии.

Даже незначительный рост цен на электроэнергию поставит в непростое положение водоканалы. Нынешнее повышение тарифа негативно отразится на металлургах и других промышленных предприятиях – ухудшит макроэкономическую ситуацию, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных, отмечается в материале.

Повышение тарифа "Укрэнерго", из-за которого вырастет цена электроэнергии, продиктована необходимостью погасить накопившиеся долги перед поставщиками "зеленой" электроэнергии. С начала года и по состоянию на середину октября государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задолжало поставщикам "зеленой" электроэнергии (из возобновляемых источников) около 60% средств, или 25,7 млрд грн. Долг должен быть погашен до конца года. Такие обязательства взяла на себя Зе-власть в обмен на согласие инвесторов на снижение "зеленых" тарифов. Существенную часть средств ГарПок недополучил от НЭК "Укрэнерго". Задолженность НЭК перед объектами ВИЭ в октябре достигла 23,35 млрд грн. Все это привело к убыточности компании – по итогам 9 месяцев текущего года она ушла в "минус" на 28,6 млрд грн.

В материале говорится, что нынешнего повышения недостаточно, чтобы снять проблему и очевидно в 2021 году тариф на передачу "Укрэнерго" придется повышать еще больше. По данным "Укрметаллургпрома", в 2021 году запланировано повышение тарифа на передачу "Укрэнерго" до 501 грн/МВт·час. Если иные механизмы урегулирования ситуации найдены не будут – повышение может быть и более радикальным, до 640,48 грн/МВт·час.