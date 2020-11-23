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Эксперты рассказали, что нужно делать жертвам ДТП, чтобы получить компенсацию

Иллюстрированное фото - ДТП Фото из открытых источников

По словам адвоката, пострадавшие в ДТП имеют законное право обратиться с гражданским иском к виновнику аварии

После дорожно-транспортного происшествия страховая компания виновника аварии имеет не менее 100 тысяч гривен на материальную компенсацию, и от 260 тысяч гривен на медицинское возмещение. В свою очередь, эксперты в сюжете ТСН рассказали, что делать, чтобы получить компенсацию.

Как отмечается, процесс возмещения после аварии может затянуться на годы, а пострадавшим людям деньги нужны на лечение сразу. Поэтому адвокаты советуют хранить чеки на все, на что тратятся деньги при лечении.

По словам адвоката Игоря Липявки, пострадавшие в ДТП или ближайшие родственники погибших имеют законное право обратиться с гражданским иском в рамках уголовного производства к виновнику аварии.

В то же время судьи по своему усмотрению принимают решение о возмещении морального вреда, однако пострадавшие могут провести судебно-психологическую экспертизу, которая установит размер соответствующего морального вреда.

Но судебное решение не означает его исполнения. Может быть, что у виновника ДТП нет средств, а страховой выплаты не хватает. В украинском законодательстве нет на это никакого ответа.

"С повреждением здоровья все гораздо сложнее и пока нет даже механизма расчета тех нанесенных телесных повреждений и последствий, которые нанесены", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Напомним, во Львовской области в ДТП попали две легковушки, в результате чего четверо детей в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет, получили телесные повреждения

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