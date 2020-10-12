Эксперты прогнозируют в Украине до 8 тысяч новых случаев коронавируса в сутки

Думская

Ученые отметили, что загруженность коек в регионах уже составляет 40%

К концу месяца суточный прирост больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может составить 7 800. Об этом свидетельствуют данные ученых КПИ имени Игоря Сикорского.

"Выполнено прогнозное моделирование с использованием метода подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20–23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ученые отметили, что загруженность коек в регионах уже составляет 40%. При этом отмечается, что эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.

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Напомним, по состоянию на утро 12 октября в Украине лабораторно подтверждено 265 454 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 4 420 новых случаев, 903 пациента выздоровели, а 43 человека умерли.