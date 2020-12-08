Эксперты прогнозируют, что капитализация биткоина превысит показатели золота

Биткоин

Миллиардеры подчеркнули, что в мире сохранятся неравенство по использованию цифровых активов.

Основатели криптовалютной биржи Gemini миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс считают, что курс биткоина превысит $500 000. Об этом пишет bits.media.

По словам Кэмерона Винклвосса, правительства разных стран продолжают "печатать деньги", что приведет к росту инфляции. В связи с этим государства стараются инвестировать в защитные активы, такие как золото, но биткоин предлагает значительные преимущества по сравнению с ценным металлом. Его легче перемещать и на ограничение числа монет никто не способен повлиять.

В то же время миллиардеры подчеркнули, что в мире сохранятся неравенство по использованию цифровых активов.

"Обратите внимание на биткоин и узнайте о его технологии, ведь это величайшая денежная и технологическая революция со времен изобретения Интернета. Это не просто игрушка — биткоин изменит денежные отношения, цифровую реальность и мир вокруг нас. Изменения только начинаются", — заявил Кэмерон Винклвосс.

Напомним, после резкого падения стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории - 19 808 долларов. Отмечается, что с начала года биткоин подорожал на 170%.