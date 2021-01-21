Эксперты оценили шансы внедрения в Украине паспортов вакцинации и сопутствующие риски

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Решение о внедрении в Украине паспортов вакцинации будет приниматься исходя из того, как будет развиваться массовое вакцинирование и какой процент граждан сделает прививки от коронавируса. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, пишет Анна Пешкова пишет в статье "Запрет на путешествия или новые возможности? Что грозит отказникам от "паспорта вакцинации" в Украине" для 112.ua.

"Сейчас точных рекомендаций от ВОЗ о внедрении такого паспорта и критериев того, как он будет выглядеть, мы не имеем. Это вопрос (внедрения паспортов здоровья, - ред.), в котором очень трудно делать какие-то прогнозы. Думаю, решение о паспортах будет приниматься уже исходя из того, как будет развиваться дальше массовое вакцинирование, какой процент граждан сделает прививки от коронавируса", - говорит в комментарии 112.ua Маряна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма.

При этом президент Ассоциации медицинского туризма Украины не верит в проведение массовой вакцинации уже в феврале 2021 года. По ее мнению, она будет растянута во времени как минимум до конца года, а как максимум - до конца 2022 года, что создает определенные риски для украинцев.

"На данный момент я вижу определенную угрозу внедрения таких паспортов для Украины, поскольку Евросоюз, США, Израиль уже начали вакцинацию, и примерно через 3 месяца большая часть населения уже будет провакцинирована. Украинцы же в ближайшее время свободно получить вакцину не смогут. Таким образом, украинцы рискуют стать заложниками ситуации", - подчеркивает Янышевская.

Среди других рисков, кроме вопроса неравенства в доступе к вакцине, автор материала называет побочные эффекты от вакцинации и создание у лиц с такими документами ощущения ложной безопасности. Ведь пока ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты от вируса: как минимум около 4-5% привитых граждан из группы риска все равно могут заболеть. Кроме того, существует вероятность заразиться другим штаммом вируса после его мутации. Даже если вакцины окажутся достаточно эффективными, есть вероятность, что антитела будут вырабатываться в течение более короткого срока, чем декларируют производители. Также высоки риски подделок утвержденных Украиной документов и нарушения конфиденциальности граждан.

Что же касается преимуществ запуска паспортов вакцинации, в Госагентстве развития туризма говорят об оживлении туристической сферы и открытии границ. При этом, по словам главы Всеукраинской ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, на практике отечественный туризм ощутит позитивный эффект только тогда, когда будет четко выстроена система как вакцинации, так и тестирования.