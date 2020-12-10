Экспертная платформа KyivStratPro считает, что сейчас отсутствует единая стратегия развития Донбасса

Украинские Новости

Экспертная платформа KyivStratPro считает, что сейчас отсутствует единая стратегия развития Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил политолог-международник Андрей Бузаров на пресс-конференции, сообщают "Українські Новини".

"За 6-7 месяцев мы увидели политизацию всех гуманитарных вопросов, увольнение с министерств, с всех органов ответственных за Донбасс большого количества специалистов, выходцев с Донбасса, привлечение некомпетентных людей по тем или иным направлениям связанных с решением вопроса пенсии, блокпостов, с информационной составляющей, с развитием неоккупированной части Донецкой и Луганской области и многое другое. Это отсутствие единой стратегии развития региона, не реинтеграции, а развития региона, ее по сути сейчас не существует", - отметил Бузаров.

Также он сообщил, что ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе выгодно некоторым чиновникам, в том числе действующим, для зарабатывания и пиара.

"За последние полгода все деятельность Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины превратилось в пиар-акцию. Они как работают: когда мы их критикуем или выходили на общение с ними, они говорят "вы нам дайте предложение, а мы разберемся" вот это такая позиция", - сообщил Бузаров.

Кроме этого он отметил, что существует ряд проблем, которые не замечают: отсутствие компетентных людей, отсутствие в принципе выходцев с Донбасса в Министерстве, сомнительные операции, коррупция, протекционизм, дезинтеграция, сомнительное закрытие блокпостов, политизация гуманитарных вопросов, плохое отношение к многим украинцам, которые хотят приехать в Украину, однако вынуждены ехать через Россию, перекладывание проблем на другие стороны ("Януковича", РФ).

Глава Украинского института политики Руслан Бортник сообщил, что само слово "реинтеграция" устаревшее, а Украины образца 2014 года, так же как и Донбасса образца 2014 года, уже не существует ни в экономическом, ни в социальном, ни в гуманитарном плане.

"Слово реинтеграция, мне кажется, оно уже неадекватное, оно отражает определенные фантомные боли, а не объективную политическую реальность, сегодня целесообразно говорить возможно о пересборке, редизайне Украины и Донбасса, или Донбасса в составе новой Украины, Украина после 2014 года это совсем не то", - отметил Бортник.