Январь-февраль: В ЮНИСЕФ дали свой прогноз относительно пика коронавируса в Украине

Информатор

По словам эксперта, если сейчас ввести жесткий карантин, то волну можно сбить уже в декабре

Украина находится лишь в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре", - отметил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Украине лабораторно подтверждено 647 976 случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено 12 287 новых заражений, 188 летальных случаев, а выздоровел – 8298 человек.