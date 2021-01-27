Эксперт по государственному управлению назвала вопросы, которые должны быть первыми вынесены на всеукраинский референдум

Телеканал ZIK

В своей деятельности власть должна опираться на решения людей во время референдума

Вопрос Донбасса должен быть первым, который вынесут на всеукраинский референдум чтобы люди определили, замораживать конфликт, или стоять до конца за каждого гражданина и за свои территории.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила эксперт по государственному управлению, общественный деятель Татьяна Проторченко.

Эксперт отметила, что первыми вопросами, которые должны быть вынесены на всеукраинский референдум, должны быть те вопросы, которые сегодня больше всего волнуют украинцев, на чем каждый день манипулируют политики и на чем зарабатывают бывшие президенты и действующие чиновники.

"Это вопрос Донбасса. Чтобы никакая власть не могла манипулировать с затягиванием, замораживанием, с какими-то новыми историями о войне, относительно Донбасса, относительно Луганской и Донецкой областей, которые сейчас оккупированы, украинский народ может дать любому президенту, любому парламенту точку отталкивания для того, чтобы примирить нас внутри Украины, которая не оккупирована. Надо определяться и опираться на народ. Если украинцы проголосуют за то, что мы замораживаем конфликт, или за то, что мы будем за каждого украинца стоять в каждой ситуации, что мы свои территории не отдаем и людей не оставляем, тогда президент будет опираться на это", – подчеркнула Татьяна Проторченко.

Кроме этого эксперт добавила, что вопросы, которые будут выноситься на референдум, должны предварительно обсуждаться, в частности, не менее чем полгода.

"Это должно быть проговорено. Абсолютно на все уровнях", – акцентировала эксперт по государственному управлению.

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Напомним, вчера, 26 января, Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум.

За документ проголосовали 255 нардепов. Как отмечается, на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.