Эксперт объяснил, стоит ли украинцам докупить стаж для получения пенсии

Александр Охрименко Фото - скриншот

Ранее такой возможности украинцы не имели, отметил Александр Охрименко

Украинцы могут докупить трудовой стаж в случае, если им не хватает для получения пенсии нескольких лет стажа, и такие расходы окупятся. Однако, если не хватает 10 лет или больше, – это уже будет чрезмерно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Вам дается возможность, если хотите, купить стаж. Я так понимаю, может быть такая ситуация: например, вам не хватает до стажа два-три года. Может так случиться. Конечно, если не хватает десять – это очень чрезмерно, а два-три года – да, возможно докупить. Раньше такого не было, теперь имеете возможность докупить, если вам это нужно. Там, понимаете, какая ситуация: например, вы сейчас работаете, у вас зарплата нормальная – 12 тысяч. Конечно, когда вы пойдете на пенсию, у вас пенсия будет не 12 тысяч, но тысяч 5-6. И, конечно, тогда есть выгода докупить эти два-три года, чтобы выйти на пенсию и иметь эти 5-6 тысяч", – отметил Александр Охрименко.

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Эксперт на примере зарплаты в сумме 12 тыс. грн пояснил, что приобретение стажа за год окупится.

"Ну, это если у вас зарплата высокая. А если маленькая? А если зарплата – очень высокая, и вы будете получать максимальную пенсию – 17 тысяч в месяц? А за год это 170 тысяч", – добавил президент Украинского аналитического центра.

Как сообщали, Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде введение профессиональной накопительной системы. Соответствующая инициатива была одобрена 18 ноября на заседании правительства. Согласно ей, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

Напомним, с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию. Да, на соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно документу, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – 65 лет.