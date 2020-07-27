Экс-министр Рева объяснил, как увеличить размер пенсий и не обвалить экономику

Андрей Рева Скриншот видео

Размер пенсий в Украине может быть выше, убежден Андрей Рева

Для того, чтобы увеличить размер пенсий в Украине и в то же время не допустить обвала экономики, надо свергнуть "теневую" экономику.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Андрей Рева отметил, что размер пенсий в Украине может быть выше. С его слов, это зависит от двух элементов – от самих украинцев, ведь их индивидуальная пенсия зависит от страхового стажа и размера взносов, которые они платят; а также сегодня индивидуальная доля человека зависит от того, насколько большой объем средств в Пенсионном фонде. Бывший министр подчеркнул, что действующее правительство сделало все, чтобы средств в Пенсионном фонде было меньше.

Андрей Рева объяснил, как можно увеличить размер пенсий, чтобы не обвалить украинскую экономику.

"Для того, чтобы не обвалить экономику, надо свергнуть "теневую" экономику. Объясню: на сегодня, по разным подсчетам, около 40% нашей экономики находится в "тени". И поверьте мне, не менее 3-4 млн человек работают в "теневой" экономике. Если вы посмотрите на заработные платы, которые официально получают люди, и реальные их доходы, то увидите очередной разрыв. На сегодня практически средние и мелкие предприятия, на которых работают граждане, декларируют заработную плату на уровне минимальной – 4723 грн. Представьте, 80 тысяч руководителей таких предприятий также официально перед налоговыми органами показывают заработную плату 4723 грн. Разница доплачивается в "конвертах", и это не просто десятки, это сотни миллиардов гривен, которые проходят мимо налогообложения, которые проходят мимо Пенсионного фонда, а потом все удивляются, почему такие низкие пенсии у наших пенсионеров", – сказал Андрей Рева.

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Другим фактором низких пенсий, говорит бывший министр, является то, что действующая Верховная Рада и правительство в октябре в прошлом году отменили штрафы для "рабовладельцев", то есть тех работодателей, которые не оформляют своих работников.

Напомним, ранее Андрей Рева заявил о катастрофе с наполнением Пенсионного фонда.

Как сообщалось, в июле ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для исчисления пенсий.