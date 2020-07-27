Экс-министр экономики Милованов рассказал, как финансировал Майдан в 2014-м году
Милованову удалось собрать в поддержку Майдана 40 тысяч долларов
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2014-м году собирал средства на поддержку Майдана в США.
Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.
"Я собирал деньги для Майдана. Я тогда преподавал в США, и для меня, когда убили большинство людей, 19-20 числа (февраля – ред.), было таким трагическим моментом... Я, кажется, был участником сбора до 40 тысячи долларов, через меня прошли. Кто их давал? В большинстве люди давали по 100 долларов, 500 долларов, 50 долларов. Украинцы, которые были конкретно в моем случае, которые мне на PayPal сбрасывали эти деньги, наша диаспора в Питтсбурге, Филадельфии, мои знакомые. Кто с факультета, студенты приносили, давали маленькие чеки. И так оно собиралось", – рассказал Тимофей Милованов.
Он добавил, что эти средства направляли на помощь медикам, которые спасали раненых на Майдане.
"Было такое желание, чтобы, не дай Бог, эти деньги пошли на какое-то оружие, или еще на что-то, а на дефибрилляторы, адреналин, то, что нужно было людям в госпитале на Майдане", – отметил экс-министр экономики Тимофей Милованов.
Напомним, в начале марта Тимофей Милованов, возглавлявший Министерство экономики, был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.
Впоследствии, 10 марта, по решению правительства на должность исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины был назначен Павел Кухт.