Экс-министр экономики Милованов рассказал, как финансировал Майдан в 2014-м году

Министр экономики Украины Тимофей Милованов YES2019/Владимир Чеппель

Милованову удалось собрать в поддержку Майдана 40 тысяч долларов

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2014-м году собирал средства на поддержку Майдана в США.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Я собирал деньги для Майдана. Я тогда преподавал в США, и для меня, когда убили большинство людей, 19-20 числа (февраля – ред.), было таким трагическим моментом... Я, кажется, был участником сбора до 40 тысячи долларов, через меня прошли. Кто их давал? В большинстве люди давали по 100 долларов, 500 долларов, 50 долларов. Украинцы, которые были конкретно в моем случае, которые мне на PayPal сбрасывали эти деньги, наша диаспора в Питтсбурге, Филадельфии, мои знакомые. Кто с факультета, студенты приносили, давали маленькие чеки. И так оно собиралось", – рассказал Тимофей Милованов.

Он добавил, что эти средства направляли на помощь медикам, которые спасали раненых на Майдане.

"Было такое желание, чтобы, не дай Бог, эти деньги пошли на какое-то оружие, или еще на что-то, а на дефибрилляторы, адреналин, то, что нужно было людям в госпитале на Майдане", – отметил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

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Напомним, в начале марта Тимофей Милованов, возглавлявший Министерство экономики, был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Впоследствии, 10 марта, по решению правительства на должность исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины был назначен Павел Кухт.