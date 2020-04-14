Экс-депутатка Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР

Татьяна Чорновол Фото из открытых источников

Против активистки открыли два уголовных производства

Бывшая народная депутат Татьяна Чорновол отказалась давать показания в деле об убийстве во время поджога офиса Партии регионов. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Так, активистка сослалась на статью 63, которая позволяет ей не давать свидетельство в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, против Чорновол было открыто два уголовных дела, однако от одной из них ее защищает закон об амнистии участников Майдана. Несмотря на это, норма не распространяется на тяжкие преступления, поэтому по факту поджога женщину все же могут привлечь к ответственности.

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По предварительной информации, меру пресечения Татьяне Чорновол будут выбирать 14 апреля в 16:00.

Напомним, во вторник, 14 апреля, бывшая депутат Татьяна Чорновол прибыла на допрос в Государственное бюро расследований по делу о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году, в результате которого погиб человек.