Экономист, который будучи студентом попал яйцом в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Дмитрий Романюк Укрзализныця

Задачей нового директора является обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной власти и стратегический менеджмент

Дмитрий Романюк, который с октября 2019 года работал заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, возглавил вертикаль управления АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"К команде менеджеров Укрзализныци присоединяется руководитель с многолетним опытом работы в государственных органах власти. Дмитрий Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

И.о. председателя правления УЗ Иван Юрик отметил, что компания усиливает команду опытным специалистом и надеется на быстрые результаты.

"Ключевой задачей нового директора является обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной власти, стратегический менеджмент", - проинформировал он.

Справка:

Дмитрий Романюк - и сам человек, который в 2004 году попал яйцом в кандидата в президенты Виктора Януковича, когда тот посещал Ивано-Франковск, на тот момент Романюк был студентом экономического факультета.

Дмитрий Романюк в 2009 году окончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, а в 2011 году - КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

В 2010-2015 годах преподавал в Прикарпатском университете.

В 2015 году получил степень кандидата экономических наук.

В 2018 - 2019 годах возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами "MG Invest" и был советником по вопросам инвестиций компании "Moris Group".

В 2017 году - руководитель по работе с регионами Украины ДУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций "UkraineInvest".

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Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Скичко заявлял, что в последнее время с Мининфраструктуры поступают только неутешительные новости, там отсутствует движение вперед, а глава ведомства Владислав Криклий не выполняет свои обещания. В частности, через плохой менеджмент "Укрзализныця" будет вынуждена перейти на двухдневную рабочую неделю.