Его некуда девать: На Закарпатье заявили об угрозе "мусорного коллапса"

Иллюстративное фото Укринформ

За год в области скапливается 300 тонн мусора

В Закарпатской области легальные полигоны на 90 процентов заполнении отходами, а мусор некуда девать. В связи с этим регион оказался под угрозой "мусорного коллапса". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

"Мы копим 300 тонн мусора на Закарпатье за год, и сейчас ситуация такова, что нам уже некуда его девать. Легальные полигоны в области на 90 процентов заполнены. Львов наш мусор не принимает, Франковск не имеет таких мощностей. Если мы сейчас не найдем выход из этой ситуации, в области будет мусорный коллапс", - подчеркнул Петров.

Так, чиновник отметил, что решение этой проблемы на Закарпатье требует политического решения и управленческого контроля, в частности, с помощью Закона "Об обращении твердыми бытовыми отходами".

По его словам, построение мусороперерабатывающего завода в области не даст нужного результата.

"Мировая практика показывает, что это не рентабельно. Исходя из уровня благосостояния граждан на Закарпатье, ни один инвестиционный проект в этой сфере не будет иметь точку окупаемости даже за 10 лет работы. Поэтому здесь необходимо дотирование, ни один инвестор не зайдет на этот рынок, пока не будет гарантий от государства", - пояснил глава ОГА.

Чиновник также отметил, что в области нужно формировать культуру обращения с отходами и пропагандировать сортировку мусора. По его словам, во время еженедельных выездов в районы области происходит уборка на стихийных свалках.

"Это направление работы по формированию культуры обращения с твердыми бытовыми отходами, которая на Закарпатье очень низкая", - добавил Петров.

Напомним, в начале июля этого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поступило официальное письмо от главы Яноша Адера с жалобой. В частности, иностранный коллега заявил, что закарпатский мусор рекой Тиса сносит на территорию Венгрии.

После чего проблему с закарпатскими отходами начали решать в Киеве, а ситуацию под контроль взял лично Владимир Зеленский.