live
Новости » Общество Читати новину українською

Его некуда девать: На Закарпатье заявили об угрозе "мусорного коллапса"

Иллюстративное фото Укринформ

За год в области скапливается 300 тонн мусора

В Закарпатской области легальные полигоны на 90 процентов заполнении отходами, а мусор некуда девать. В связи с этим регион оказался под угрозой "мусорного коллапса". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова. 

"Мы копим 300 тонн мусора на Закарпатье за год, и сейчас ситуация такова, что нам уже некуда его девать. Легальные полигоны в области на 90 процентов заполнены. Львов наш мусор не принимает, Франковск не имеет таких мощностей. Если мы сейчас не найдем выход из этой ситуации, в области будет мусорный коллапс", - подчеркнул Петров.

Так, чиновник отметил, что решение этой проблемы на Закарпатье требует политического решения и управленческого контроля, в частности, с помощью Закона "Об обращении твердыми бытовыми отходами".

По его словам, построение мусороперерабатывающего завода в области не даст нужного результата. 

"Мировая практика показывает, что это не рентабельно. Исходя из уровня благосостояния граждан на Закарпатье, ни один инвестиционный проект в этой сфере не будет иметь точку окупаемости даже за 10 лет работы. Поэтому здесь необходимо дотирование, ни один инвестор не зайдет на этот рынок, пока не будет гарантий от государства", - пояснил глава ОГА.

Новости по теме: Садовый обратился к ВРУ с призывом расследовать "мусорную блокаду" Львова

Чиновник также отметил, что в области нужно формировать культуру обращения с отходами и пропагандировать сортировку мусора. По его словам, во время еженедельных выездов в районы области происходит уборка на стихийных свалках. 

"Это направление работы по формированию культуры обращения с твердыми бытовыми отходами, которая на Закарпатье очень низкая", - добавил Петров. 

Напомним, в начале июля этого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поступило официальное письмо от главы Яноша Адера с жалобой. В частности, иностранный коллега заявил, что закарпатский мусор рекой Тиса сносит на территорию Венгрии.

После чего проблему с закарпатскими отходами начали решать в Киеве, а ситуацию под контроль взял лично Владимир Зеленский. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь": Виктор Медведчук о ротациях в ТКГ Молчание президента очень напоминает реакцию страуса: Кузьмин об отсутствии ответа Зеленского на письмо Медведчука Власти нечего ответить, – политолог о письмах Виктора Медведчука президенту Медведчук: Украинское животноводство на грани коллапса
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу