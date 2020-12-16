Египет изменил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

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Теперь сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код

Египет усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код, передает посольство Украины в Египте в Facebook.

Согласно сообщению ведомства, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:

обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

быть без каких-либо исправлений, подтираний или правок;

содержать информацию о проведенном виде теста;

обязательно содержать информацию, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;

быть издан на английском языке;

содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Кроме того, сертификаты, которые будут заполнены от руки, не будут приниматься.

"В случае возникновения сомнений относительно достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету. Туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, будут размещены (изолированно) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста", - добавили в посольстве Украины в Египте.

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Ранее сообщалось, что правительство Египта решило ввести новые ограничения для туристов из-за роста случаев коронавирусной инфекции в стране. Так, с 1 декабря в стране ограничена работа магазинов, общественных ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений. Развлечения в ночное время останутся доступными для туристов только на территориях отелей.