Единой цены на газ для населения больше не будет, - "Нафтогаз"

Цену на газ устанавливает поставщик Фото из открытых источников

Потребители смогут самостоятельно выбирать газовые тарифные планы, предложенные поставщиком

Со стартом розничного рынка природного газа с 1 августа 2020 года единой цены газа для населения не будет. Каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается, отныне в Украине цена на голубое топливо будет формироваться в зависимости от ситуации на рынке.

"С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиентов, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками", – пояснил директор Газоснабжающей компании (ХК) "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

По его словам, бытовые потребители ГК "Нафтогаз Украины" смогут выбирать газовые тарифные планы. Сейчас в компании предлагают тарифы "Месячный" и "Годовой".

Напомним, с 1 августа в Украине заработал рынок газа, благодаря чему клиент сам может выбирать поставщика голубого топлива.

Так, отныне цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно возрастать или снижаться.