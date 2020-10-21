Е-больничный в Украине может заработать уже через несколько месяцев, - Федоров

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Министр подчеркнул, что цифровизация украинской системы здравоохранения является сейчас приоритетом его ведомства

В течение месяца или двух Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации должны запустить электронные больничные листки. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберет миллиардную коррупцию, потому что сегодня много кто может купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу и она также упростит вам жизнь", - сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что цифровизация украинской системы здравоохранения является сейчас приоритетом его ведомства.

"Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома", - добавил Федоров.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер заявил, что полноценный запуск электронных больничных планируется с начала 2021 года.