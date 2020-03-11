Джаред Лето в Киеве взобрался на верхушку Рыбальского моста ради селфи

Джаред Лето из открытых источников

Артист предложил сделать на месте Рыбальского моста парт L’єto

Фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето в прошлом году поднялся на верхушку Рыбальского моста в Киеве, сделал там селфи и предложил открыть в этом районе парк. Об этом сообщил сам музыкант в своем Instagram.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо", - написал Джаред Лето.

Кадры, выложенные исполнителем днем ранее, были сделаны летом. Очевидно, когда группа 30 Seconds To Mars выступала в Киеве на фестивале UPark. На них показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Также это действие снимал дрон.

Напомним, ранее братья Виталий и Владимир Кличко устроили американскому актеру Тому Крузу экскурсию локациями Киева. В частности, мэр Киева Виталий Кличко повез Круза на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец", прокатил актера на вертолете над столицей и прогулялся по пешеходно-велосипедной моста.