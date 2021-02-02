Двунадесятый праздник и дни поминания святых: Подробный православный календарь на февраль

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Главный церковный праздник месяца - Сретение Господне

Последний месяц зимы - больше время для размышлений и тихой молитвы, поскольку на этот период времени не выпадают длительные посты и относительно немного праздников. Среди последних стоит выделить лишь Сретение Господне, которое христиане восточного обряда отмечают 15 февраля.

Это двунадесятый праздник в память о важном церковном событии: в этот день когда-то Богомладенца Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм. Это произошло на 40 день после его дня рождения и 32-ой день после обрезания.

Традиционно на Сретение освящают свечи, а после раздают их прихожанам. К слову, согласно некоторым верованиям, они должны быть именно из пчелиного воска. Такие свечи бережно хранят дома, считая, что они могут уберечь от страшной непогоды и природных катаклизмов.

Тем не менее в феврале есть и другие даты, которые чтит православная церковь - это в основном дни поминания самых разнообразных святых. В частности:

2 февраля — День памяти преподобного Евфимия Великого. Мучениц Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля — Пpеподобного Максима Грека. Празднование иконы Божией Матери Отрада или Утешение.

4 февраля — Апостола Тимофея. Мученика Анастисия Персянина. День памяти преподобного Макария Жабынского.

5 февраля — Священномученика Климента Анкирского.

6 февраля — День памяти Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля — Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали. Святого Григория Богослова. Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля — День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.

9 февраля — Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.

10 февраля — Преподобного Ефрема Сирина. День памяти преподобного Феодосия Тотемского.

11 февраля — Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.

12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля — Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии. Cвятителя Никиты, затворника Печерского.

14 февраля — День памяти мученика Трифона.

16 февраля — Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.

17 февраля — Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.

18 февраля — Святого Феодосия Черниговского. Празднование иконы Божией Матери Взыскание погибших.

19 февраля — День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна. Преподобного Вукола Смирнского.

20 февраля — Преподобного Парфения.

21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

22 февраля — Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.

23 февраля — День памяти священномученика Харалампия. Праведницы Галины.

24 февраля — Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского. Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля — Преподобного Мартиниана. День памяти преподобных Зои и Фотинии.

27 февраля — Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля — Неделя о блудном сыне. Празднование Виленской иконы Божией Матери. Великомученика Феодора Тирона.

К слову, однодневные посты в предстоящем месяце пройдут 3, 5, 10, 12, 17 и 19 февраля.

Более о том, какие изменения ждут украинцев в феврале 2021 года читайте в нашем материале по ссылке.