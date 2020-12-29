Двунадесятые праздники и строгий пост: Православный календарь на январь
Христиане восточного обряда в этом месяце будут отмечать два двунадесятых праздника - Рождество Христово и Богоявление Господне
На второй месяц зимы и первый в новом году приходится немало примечательных дат в православном церковном календаре. В частности, в январе христиане восточного обряда будут отмечать два двунадесятые праздники 7 января Рождество Христово 19 января Богоявление Господне.
Кроме этого, важно не забыть, что на 14 января приходится День святого Василия Великого, которого издавна особенно уважали в Украине. Так, накануне дня святого 13 января в селах до сих пор принято щедровать, в сам Васильев день - посевать.
Также стоит обратить внимание на такие даты:
- 6 января - Сочельник,
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы,
- 13 января – Отдание праздника Рождества Христова, Щедрый вечер или Маланка,
- 14 января – Обрезание Господне,
- 18 января - Крещенский сочельник,
- 20 января - Отдание праздника Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
- 25 января — мученицы Татианы.
В общем православный календарь на грядущий месяц выглядит так:
Как видим, в январе предусмотрены также многодневные посты. Это связано с продолжением великого Рождественского поста до 6 января включительно, где последний день является днем наиболее строгого ограничения в еде.
Соблюдать строгий пост стоит и 18 января - Крещенский сочельник.
Среды и пятницы, за исключением рождественской седмицы, традиционные дни не суровых постов.
К слову, больше о том, какие праздники, не только церковные, будут отмечаться в следующем месяце, вы можете ознакомиться в нашем большом материале - "Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь".