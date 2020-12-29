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Двунадесятые праздники и строгий пост: Православный календарь на январь

Фото из открытых источников

Христиане восточного обряда в этом месяце будут отмечать два двунадесятых праздника - Рождество Христово и Богоявление Господне

На второй месяц зимы и первый в новом году приходится немало примечательных дат в православном церковном календаре. В частности, в январе христиане восточного обряда будут отмечать два двунадесятые праздники 7 января Рождество Христово 19 января Богоявление Господне.

Кроме этого, важно не забыть, что на 14 января приходится День святого Василия Великого, которого издавна особенно уважали в Украине. Так, накануне дня святого 13 января в селах до сих пор принято щедровать, в сам Васильев день - посевать. 

Также стоит обратить внимание на такие даты:

  • 6 января - Сочельник,
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы,
  • 13 января – Отдание праздника Рождества Христова, Щедрый вечер или Маланка,
  • 14 января – Обрезание Господне,
  • 18 января - Крещенский сочельник,
  • 20 января - Отдание праздника Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
  • 25 января — мученицы Татианы.

В общем православный календарь на грядущий месяц выглядит так:

Фото из открытых источников

Как видим, в январе предусмотрены также многодневные посты. Это связано с продолжением великого Рождественского поста до 6 января включительно, где последний день является днем наиболее строгого ограничения в еде. 

Соблюдать строгий пост стоит и 18 января - Крещенский сочельник.

Среды и пятницы, за исключением рождественской седмицы, традиционные дни не суровых постов.

К слову, больше о том, какие праздники, не только церковные, будут отмечаться в следующем месяце, вы можете ознакомиться в нашем большом материале - "Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь".

 

 

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