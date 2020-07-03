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Двух кошек в доме на Позняках нашли через 2 недели после взрыва

Кошка выжила после взрыва дома Фото с открытых источников

Кошку нашли в одной из квартир под диваном

Шотландскую вислоухую кошку Элис нашли живой в завалинах доме на Позняках, в котором произошел взрыв 21 июня. Об этом сообщили в Facebook-группе "Котоберфест".

"Только чудом можно назвать, что вот прямо 5 минут назад на развалинах остатков доме на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы (потому что там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные", ежедневно спасатели фиксируют подвижки плит и конструкций!), когда надежд найти хоть кого-то живого совсем не осталось - таки было спасено еще одно маленькое пушистое жизни", - пишут в сообщении.

Кошку нашли в одной из квартир под диваном.

"Максим с Сашей (спасатели - ред) таки еще раз полезли в завал (за отдельными разрешениями сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти к жилищам, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обрушения), взяли фонари, залезли по углам и под диваном увидели перепуганные кошачьи глазки. 

Шотландская вислоухая Элис использовала одно из кошачьих жизней", - рассказывают о том, как спасли кошку.

Еще одну кошку нашли 1 июля. Она жила в семье Писаненків, которые за час до взрыва уехали на дачу.

У них были собака и кошка. Собака выбрался из-под завалов на третий день после взрыва. Супруги не теряли надежды увидеть и кошку. 

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Ранее сообщалось, что поврежденный в результате взрыва, жилой дом в Дарницком районе Киева будет полностью демонтирован.

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