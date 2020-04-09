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Двое украинских политзаключенных в РФ находятся в критическом состоянии, - Денисова

Чиновница отметила, что РФ, пренебрегая нормами международного права, продолжает издевательства украинских политзаключенных

Состояние здоровья украинских политзаключенных, которых незаконно держат в России и оккупированном Крыму, существенно ухудшилось. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook.

По ее словам, у Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, поскольку его не осмотрели медики, и он жалуется на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульта или гипертонического криза.

"Страна-агрессор РФ, пренебрегая нормами международного права, продолжает издевательства украинских политзаключенных. Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, существенно ухудшилось", - написала Денисова.

Кроме того, Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем вчера поместили в ШИЗО.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что политзаключенному Владимиру Якименко в российской тюрьме администрация угрожает изнасилованием.

По ее словам, угрозы связаны с тем, что Якименко неоднократно обращался к украинского омбудсмена и представителей дипломатических учреждений Украины, после чего осуществлялись проверки колонии "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", где содержится украинский политзаключенный.

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