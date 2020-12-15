Два украинских министра подали в отставку, - Разумков

Сергей Бессараб и Роман Абрамовский коллаж ZIK

Нардепы планируют рассмотреть кадровый вопрос на заседании 16 декабря

Верховная Рада Украины получила от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба - заявления об отставке. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания ВРУ 15 декабря, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что народные депутаты планируют рассмотреть кадровый вопрос на заседании Рады 16 декабря.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Разумков.

Также парламентский спикер обратился к профильным комитетам с просьбой собраться в среду утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки этих министров.

Новости по теме: Степанов прокомментировал слухи вокруг своей отставки

"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, недавно народный депутат Ирина Верещук рассказала, назначение и отставку каких министров планируют обсудить народные депутаты. Среди них - министр КМУ Олег Немчинов, министр финансов Игорь Марченко, врио министра образования Сергей Шкарлет и другие.