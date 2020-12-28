Дуракам налево-направо оружие не будут раздавать, – Савченко об инициативе относительно системы теробороны

Надежда Савченко Скриншот видео

Уметь себя защитить, когда армия – весь народ, это правильный подход, подчеркнула нардеп предыдущего созыва

Система территориальной обороны была бы нужной и эффективной для Украины, однако о том, что оружие будут раздавать всем желающим, речь не идет. В резерв может попасть тот человек, который отслужил в вооруженных силах и имеет соответствующие навыки обращения с оружием.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко, комментируя инициативу по созданию в Украине системы территориальной обороны, отметила, что эта идея – не нова. Она напомнила, что такую инициативу разрабатывали при VIII созыве Верховной Рады Украины на базе опыта Литвы. Однако работа над этой законодательной инициативой не была завершена, и в Украине до сих пор нет закона о территориальной обороне, подчеркнула Надежда Савченко. По ее мнению, такая система для Украины была бы нужной и эффективной.

"Уметь себя защитить, когда армия – весь народ, это правильный подход", – отметила она.

В то же время, Надежда Савченко подчеркнула, что речь не идет о том, что оружие будут раздавать всем желающим.

"Речь не идет о том, чтобы дуракам раздавать налево и направо оружие, нет. Речь идет исключительно о том, что каждый сознательный гражданин, выполнивший свой гражданский долг перед своим государством и отслуживший в вооруженных силах, это я сейчас, заметьте, говорю не только об Украине, а об Украине в том числе. Это, например, та же Швейцария или Литва. И человек, который прошел соответствующую подготовку за время срочной службы, во время срочной службы пользовался оружием и учился приобретать навыки пользования оружием, после того, как окончил срочную службу, может становиться в резерв", – отметила Надежда Савченко и добавила, что, в зависимости от того, как это будет прописано в законе, оружие будет храниться или дома у этих людей в запечатанном сейфе, или же в других местах, к примеру, в военкоматах.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал создать в Украине мощную систему территориальной обороны. По словам Данилова, такая система должна соответствовать стандартам НАТО. "Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственной, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", – сказал чиновник.

Как сообщали, правоохранители Одесской области разоблачили и перекрыли канал сбыта оружия в области, который организовали двое военных ВСУ.

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